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Порошенко призвал БПП проголосовать за Антикоррупционный суд

Четверг, 7 июня 2018, 10:01

Президент Петр Порошенко встретился с фракцией БПП и призвал нардепов поддержать закон об Антикоррупционном суде.

Об этом сообщает первый вице-сипкер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, Порошенко отметил, что "закон должен отвечать в первую очередь Конституции Украины, поскольку Украина - суверенное государство, и также учитывать позиции и рекомендации Венецианской комиссии".



"Подчеркивает, что при этом у нас не только Антикоррупционный суд, но и все суды и вся судебная система должна работать так, чтобы вернуть доверие общества к судебной системе, это очень важно для страны. Не бывает одного идеального суда в стране, где реформы требует вся система, и именно над этим должны работать", – отмечает Геращенко.

По ее словам, президент также попросил поддержать его поправки в закон о дипломатической службе, "которого ждут сотни украинских дипломатов".

7 июня Верховная Рада продолжает рассматривать поправки в закон о Высшем антикоррупционном суде (осталось примерно 55 из 1925 поправок).

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что если закон об Антикоррупционном суде не будет проголосован, то он уйдет в отставку.

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Украинская правда
Темы: Антикоррупционный суд
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