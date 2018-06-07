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Аваков предлагает временно запретить жителям Донбасса избирать президента

Четверг, 7 июня 2018, 12:48
Аваков предлагает временно запретить жителям Донбасса избирать президента

Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает ввести временный мораторий на участие жителей Донбасса в выборах в Верховную Раду и президента после деоккупации этих территорий.

Об этом говорится в стратегии восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса, которую глава МВД обнародовал 7 июня.

"Возобновляется участие граждан, проживающих на ранее оккупированных территориях в выборах в центральные органы власти Украины, но не ранее, чем через 3-5 лет", - говорится в одном из пунктов программы.

Аваков отмечает, что выборы можно проводить только на демилитаризованной территории. Они не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов.

Поспешное проведение выборов может способствовать усилению и возобновлению конфликта с новой силой, подчеркивает министр.

"Наиболее адекватный временной промежуток между прекращением огня и проведением выборов - 3 года после прекращения огня. Если выборы проводятся раньше, чем через 2 года после прекращения огня в случае молодых демократий, и меньше, чем через 1 год - в случае развитых демократий, это приводит к возобновлению вооруженного противостояния", - отмечает Аваков.

По его словам, это время необходимо для обеспечения условия честного и свободного волеизъявления и формирования умеренной местной силы, способной создать противовес радикалам.

Кроме того, требуется время для возвращения на ранее оккупированных территориях беженцев и вынужденно перемещенных лиц, поскольку нельзя лишать их права участвовать в выборах.

"Механизм малых шагов", который предлагает Аваков, также предусматривает проведение местных выборов на освобожденных территориях после деоккупации и под наблюдением миротворческой миссии.

"Не важно, кто победит на этих выборах, принципиально важно, чтобы процесс шел в соответствии с украинским законодательством и с обеспечением свободного волеизъявления. Даже если выберут кандидата с откровенно пророссийскими взглядами, в стратегической перспективе по завершению процессов урегулирования конфликтов этот вопрос будет сбалансирован в ближайшие годы", - считает Аваков.

Валентина Романенко, УП
Темы: Донбассвиборы
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