Путин о третьей мировой войне: Это будет взаимное уничтожение

Президент России Владимир Путин заявил, что третья мировая война может уничтожить цивилизованный мир, поэтому страх взаимного уничтожения, сдерживает агрессию и заставляет страны уважать друг друга.

Об этом он сказал во время прямой линии в четверг.

Перед этим ведущий зачитал вопрос о том, когда РФ наладит отношения с Западом и закончится период деградации в этих отношениях. А также возможна ли в будущем третья мировая война.

По словам Путина, политика Запада в отношении России, санкции - это "способ сдерживания", чтобы не дать развиваться.

Он заверил, что в мире уже "приходит понимание" о якобы ошибочности такой стратегии и коммуникация постепенно налаживается.

"Мы должны защищать свои интересы, последовательно, не по-хамски. Мы это делали и будем делать. Давление закончится, когда все поймут, что эти меры непродуктивны и придется считаться с интересами РФ", - заявил Путин.

На вопрос о том, возможна ли третья мировая война, он ответил, что она чрезвычайно опасна.

"Можно вспомнить Эйнштейна, который сказал, что не знает, как будет вестись третья мировая война, но четвертая - с камнями и палками", - заявил президент РФ.

Он добавил, что после второй мировой войны в мире установлен относительный паритет и нет глобальной войны, за исключением локальных, региональных конфликтов, поскольку "ведущие глобальные державы испытывают страх взаимного уничтожения, что заставляет уважать друг друга".

По мнению Путина, не Россия, а США сейчас пытаются сломать эту условную договоренность.