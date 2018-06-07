Киевсовет не смог разорвать договор с застройщиком Почтовой площади

Киевский городской совет не смог прекратить инвестиционный договор с застройщиком торгово-развлекательного центра и музея на Почтовой площади в Киеве.

За соответствующее решение проголосовали только 56 депутатов, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что проект решения о прекращении договора был принят в первом чтении 19 апреля.

Во втором чтении депутаты рассматривали поправки автора проекта Сергея Гусовского ("Самопомощь") с учетом позиции Музея истории Киева, а также изменения депутата от "Солидарности" Виктории Мухи. Однако ни одна группа поправок не нашла поддержки в Киевсовете.

Проект решения по Почтовой площади предусматривает передачу земельного участка и недостроенного объекта "Музей истории Киева", проведение археологических исследований ГП "Центр археологии Киева Института археологии НАН Украины" и последующее создание музея по проекту, который одержит победу на международном конкурсе.

Как сообщалось, в феврале 2015 года во время раскопок на Почтовой площади археологи на большой глубине нашли часть улицы средневекового Киева.

После этого министр культуры заявил, что застройщик с Почтовой площади должен будет изменить проект.

12 марта 2015 года на раскопках древней улице Киев произошел обвал грунта, и археологи приостановили работы.

В апреле древнюю улицу, найденную на месте строительства торгового центра на Почтовой площади, засыпали землей. Такое решение приняла рабочая группа при Минкульте, чтобы укрепить раскоп и защитить его от дождя и солнца.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко заверил, что археологическая находка на Подоле будет сохранена.

Но за это время для сохранения артефактов так ничего и не было сделано.

Подробнее о развитии событий на Почтовой читайте в статье "Удастся ли создать музей на Почтовой вместо торгового центра?"