Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевсовет не смог разорвать договор с застройщиком Почтовой площади

Четверг, 7 июня 2018, 13:40

Киевский городской совет не смог прекратить инвестиционный договор с застройщиком торгово-развлекательного центра и музея на Почтовой площади в Киеве.

За соответствующее решение проголосовали только 56 депутатов, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что проект решения о прекращении договора был принят в первом чтении 19 апреля.

Во втором чтении депутаты рассматривали поправки автора проекта Сергея Гусовского ("Самопомощь") с учетом позиции Музея истории Киева, а также изменения депутата от "Солидарности" Виктории Мухи. Однако ни одна группа поправок не нашла поддержки в Киевсовете.

Проект решения по Почтовой площади предусматривает передачу земельного участка и недостроенного объекта "Музей истории Киева", проведение археологических исследований ГП "Центр археологии Киева Института археологии НАН Украины" и последующее создание музея по проекту, который одержит победу на международном конкурсе.

Как сообщалось, в феврале 2015 года во время раскопок на Почтовой площади археологи на большой глубине нашли часть улицы средневекового Киева.

После этого министр культуры заявил, что застройщик с Почтовой площади должен будет изменить проект.

12 марта 2015 года на раскопках древней улице Киев произошел обвал грунта, и археологи приостановили работы.

В апреле древнюю улицу, найденную на месте строительства торгового центра на Почтовой площади, засыпали землей. Такое решение приняла рабочая группа при Минкульте, чтобы укрепить раскоп и защитить его от дождя и солнца.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко заверил, что археологическая находка на Подоле будет сохранена.

Но за это время для сохранения артефактов так ничего и не было сделано.

Подробнее о развитии событий на Почтовой читайте в статье "Удастся ли создать музей на Почтовой вместо торгового центра?"

Темы: Киевместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Киев
Героев Змеиного, Бахмутская и Дунайская: в Киеве переименовали еще 14 объектов
Декоммунизация "Родины-матери": регулятор выдал разрешение на замену советского герба на герб Украины
В Киеве чиновник завладел укрытиями и зданиями одного из министерств
Последние новости
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
Все новости...
Реклама: