Из-за птичьего могильника на Киевщине задержали экс-регионала

Правоохранители задержали владельцев известной птицефабрики по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По информации источника "Украинской правды", одним из задержанных является экс-депутат от Партии регионов и владелец предприятия по производству курятины "Гавриловские курчата" Евгений Сигал.

В ГПУ говорят, что разоблачили "многочисленные факты нарушения" правил экологической безопасности и санитарных норм аграрным холдингом, который ради экономии средств, вместо переработки и утилизации, организовал утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках и создание свалок-могильников.

"Такой способ переработки несет большую угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья жителей окружающих сел, поскольку опасные соединения, образующиеся от разложения остатков птицы, попадают в землю и грунтовые воды", - объясняют правоохранители.

Кроме того, отмечается в сообщении, предприятие выбрасывает в воздух чрезмерный объем загрязняющих веществ.

По данным ГПУ, в результате этих нарушений окружающей среде нанесен ущерб более чем на 200 миллионов гривень.

"6 июня 2018 проведены 14 санкционированных судом обысков в помещениях агрохолдинга, контролирующих организациях, по месту жительства задействованных в преступной деятельности лиц... По результатам проведенных мероприятий задержаны владельцы агрохолдинга и руководитель структурного подразделения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что им уже сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ст. 236 (нарушение правил экологической безопасности), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр). В ближайшее время им будут избраны меры пресечения.

При этом по информации проекта "Стоп коррупция", обыски проводились в помещениях холдинга "Агромарс". Задержаны его владельцы Марина и Евгений Сигалы, а также исполнительный директор Марченко.

Проект также разместил видео и фото оперативных действий.