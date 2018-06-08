Треть украинцев считает, что в стране нет свободы слова

34,6% украинцев считают, что в Украине нет свободы слова, 55% граждан убеждены, что у нас свобода слова есть.

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии по заказу Национального союза журналистов Украины и ОО "Информационная безопасность".

При этом в том, что в Украине есть полная свобода слова, уверены лишь 13,7%, столько же граждан (13,1%) убеждены, что свободы слова в стране не существует вовсе.

41,3% опрошенных говорят, что свобода слова в Украине в основном есть, 21,5% считают, что ее в основном нет.

10,4% затруднились ответить.

Отмечается, что нынешний уровень свободы слова в Украине, по мнению участников опроса, почти соответствует уровню 2013 года.

"Фактически украинцы признают, что ситуация со свободой слова является тревожной. При том, что в Украине работает много СМИ, есть те, которые системно критикуют власть, но существование угроз свободе слова и нарушение прав журналистов сдерживают оптимизм граждан", - пояснил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Ответы на вопрос: "Как вы считаете, существует ли свобода слова в Украине?"

2009 2013 2018 Да, в полной мере 13,6 10,2 13,7 В основном существует 53,8 45,9 41,3 В основном не существует 17,9 29,0 21,5 Совсем не существует 4,5 7,3 13,1 Трудно сказать 10,1 7,6 10,4 2009 2013 2018 Существует (полностью или в основном) 67,4 56,1 55,0 Не существует (совсем или в основном) 22,4 36,3 34,6 Трудно сказать 10,1 7,6 10,4

Опрос проходил с 10 мая по 6 июня 2018 года среди взрослых жителей Украины в возрасте от 18 лет.

Всего в рамках исследования проведено 2025 интервью с жителями 110 населенных пунктов Украины.