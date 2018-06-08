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Треть украинцев считает, что в стране нет свободы слова

Пятница, 8 июня 2018, 11:34

34,6% украинцев считают, что в Украине нет свободы слова, 55% граждан убеждены, что у нас свобода слова есть.

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии по заказу Национального союза журналистов Украины и ОО "Информационная безопасность".

При этом в том, что в Украине есть полная свобода слова, уверены лишь 13,7%, столько же граждан (13,1%) убеждены, что свободы слова в стране не существует вовсе.

41,3% опрошенных говорят, что свобода слова в Украине в основном есть, 21,5% считают, что ее в основном нет.

10,4% затруднились ответить.

Отмечается, что нынешний уровень свободы слова в Украине, по мнению участников опроса, почти соответствует уровню 2013 года.

"Фактически украинцы признают, что ситуация со свободой слова является тревожной. При том, что в Украине работает много СМИ, есть те, которые системно критикуют власть, но существование угроз свободе слова и нарушение прав журналистов сдерживают оптимизм граждан", - пояснил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Ответы на вопрос: "Как вы считаете, существует ли свобода слова в Украине?" 

2009

2013

2018

Да, в полной мере  

13,6

10,2

13,7

В основном существует  

53,8

45,9

41,3

В основном не существует  

17,9

29,0

21,5

Совсем не существует  

4,5

7,3

13,1

Трудно сказать  

10,1

7,6

10,4

2009

2013

2018

Существует (полностью или в основном)  

67,4

56,1

55,0

Не существует (совсем или в основном)  

22,4

36,3

34,6

Трудно сказать  

10,1

7,6

10,4

Опрос проходил с 10 мая по 6 июня 2018 года среди взрослых жителей Украины в возрасте от 18 лет.

Всего в рамках исследования проведено 2025 интервью с жителями 110 населенных пунктов Украины.

Украинская правда
Темы: свобода словаопрос
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