Треть украинцев считает, что в стране нет свободы слова
34,6% украинцев считают, что в Украине нет свободы слова, 55% граждан убеждены, что у нас свобода слова есть.
Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии по заказу Национального союза журналистов Украины и ОО "Информационная безопасность".
При этом в том, что в Украине есть полная свобода слова, уверены лишь 13,7%, столько же граждан (13,1%) убеждены, что свободы слова в стране не существует вовсе.
41,3% опрошенных говорят, что свобода слова в Украине в основном есть, 21,5% считают, что ее в основном нет.
10,4% затруднились ответить.
Отмечается, что нынешний уровень свободы слова в Украине, по мнению участников опроса, почти соответствует уровню 2013 года.
"Фактически украинцы признают, что ситуация со свободой слова является тревожной. При том, что в Украине работает много СМИ, есть те, которые системно критикуют власть, но существование угроз свободе слова и нарушение прав журналистов сдерживают оптимизм граждан", - пояснил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
Ответы на вопрос: "Как вы считаете, существует ли свобода слова в Украине?"
|
2009
|
2013
|
2018
|
Да, в полной мере
|
13,6
|
10,2
|
13,7
|
В основном существует
|
53,8
|
45,9
|
41,3
|
В основном не существует
|
17,9
|
29,0
|
21,5
|
Совсем не существует
|
4,5
|
7,3
|
13,1
|
Трудно сказать
|
10,1
|
7,6
|
10,4
|
2009
|
2013
|
2018
|
Существует (полностью или в основном)
|
67,4
|
56,1
|
55,0
|
Не существует (совсем или в основном)
|
22,4
|
36,3
|
34,6
|
Трудно сказать
|
10,1
|
7,6
|
10,4
Опрос проходил с 10 мая по 6 июня 2018 года среди взрослых жителей Украины в возрасте от 18 лет.
Всего в рамках исследования проведено 2025 интервью с жителями 110 населенных пунктов Украины.