Украина экстрадирует гражданина Молдовы, которого искал Интерпол

221 просмотр
Пятница, 8 июня 2018, 14:19

Прокуратура Черкасской области принял решение о выдаче Молдове гражданина этой страны, находившегося в международном розыске и который был задержан в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что ранее правоохранители задержали в Черкассах гражданина Молдовы, который с 2015 года находится в международном розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса РМ, на территории указанной страны.

Также в ведомстве добавляют, что получили запрос от Молдовы о выдаче указанного мужчины для привлечения к уголовной ответственности, после чего была проведена проверка и оснований для отказа нет.

"Поэтому Генеральной прокуратурой Украины принято решение о выдаче (экстрадиции) задержанного в Республику Молдова, которое сейчас ему вручено", - говорится в заявлении.

Кроме того отмечается, что постановлением Приднепровского райсуда Черкасс утверждено согласие указанного гражданина на применение к нему упрощенного порядка выдачи его Молдове.

Сейчас компетентными органами обеих стран согласовываются вопросы о фактической передаче задержанного.

Украинская правда
Темы: прокуратура Украина Молдова Интерпол
powered by lun.ua
По теме
Заместителя мэра Черкасс подозревают в растрате более 3 млн гривен 8 июня 2018, 06:56
В Украине посмертно реабилитировали петлюровского атамана 7 июня 2018, 16:52
Прокуратура потеряла российский след в покушении на Осмаева и Окуеву 7 июня 2018, 02:17
Все новости
Главные новости
Парубий рассказал "детективную историю", как нардепы прячутся от ГПУ
Еще трех деятелей культуры РФ внесли в список опасных для Украины
Новоназначенная и.о. министра финансов рассказала о приоритетах в работе
Депутат "Народного фронта" в Раде набросился с кулаками на "оппоблоковца"
Все новости
здоровье

6 вещей, которые следует знать о витаминах детям

Лайфхаки

6 простых коктейлей, которые можно приготовить дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів