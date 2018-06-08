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Украина экстрадирует гражданина Молдовы, которого искал Интерпол

Пятница, 8 июня 2018, 14:19

Прокуратура Черкасской области принял решение о выдаче Молдове гражданина этой страны, находившегося в международном розыске и который был задержан в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что ранее правоохранители задержали в Черкассах гражданина Молдовы, который с 2015 года находится в международном розыске за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса РМ, на территории указанной страны.

Также в ведомстве добавляют, что получили запрос от Молдовы о выдаче указанного мужчины для привлечения к уголовной ответственности, после чего была проведена проверка и оснований для отказа нет.

"Поэтому Генеральной прокуратурой Украины принято решение о выдаче (экстрадиции) задержанного в Республику Молдова, которое сейчас ему вручено", - говорится в заявлении.

Кроме того отмечается, что постановлением Приднепровского райсуда Черкасс утверждено согласие указанного гражданина на применение к нему упрощенного порядка выдачи его Молдове.

Сейчас компетентными органами обеих стран согласовываются вопросы о фактической передаче задержанного.

Украинская правда
Темы: прокуратураУкраинаМолдоваИнтерпол
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