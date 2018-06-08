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Европарламент 13 июня рассмотрит предоставление 1 млрд евро финпомощи Украине

Пятница, 8 июня 2018, 15:37

Европейский парламент на заседаниях 12 и 13 июня рассмотрит предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом говорится в повестке дня пленарных заседаний Европарламента.

12 июня Европарламент проведет дебаты по этому вопросу. 13 июня состоится непосредственное голосования.

Докладчиком по вопросу предоставления макрофина Украине будет депутат Ярослав Валенса.

Совет Евросоюза поддержал соглашение с Европейским парламентом по четвертому пакету макрофинансовой помощи для Украины в размере миллиарда евро.

ЕС выделил 1,6 млрд евро макрофинансовой помощи Киеву в 2014 году и 1,8 млрд евро в 2015 году, из которых Украина получила 2,81 млрд евро. Взнос в размере более 600 млн евро был отменен в января 2018 года из-за неполного соблюдения установленных условий.

Подробнее об условиях, на которых будут выделены средства, читайте в статье "Миллиард в обмен на е-декларации: ЕС уберет лес-кругляк из условий финансовой помощи Украине".

Европейская правда

Темы: ЕСУкраинакредит
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