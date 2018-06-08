Трамп хочет возвращения России в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия тоже должна принимать участие во встречах государств "Большой семерки".

"Они вышвырнули Россию. Они должны позволить России вернуться. Нам нужна Россия за переговорным столом", - цитирует CNBC американского президента.

"Я люблю нашу страну. Я был худшим кошмаром России ... Но, с учетом сказанного, Россия должна быть на этой встрече... Это может не быть политически правильно, но у нас есть мир, чтобы им управлять ... Они должны позволить России вернуться", - приводит другую цитату Трампа Washington Post.

Россия была исключена из группы стран с самыми развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году.

Трамп стремился улучшить отношения между Соединенными Штатами и Россией после вступления в должность. Правительство США и другие страны ввели жесткие санкции в отношении России, связанные с аннексией в Крыму, и эти санкции остаются в силе.

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит возможности для возвращения России в клуб самых влиятельных государств.

Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Европейская правда