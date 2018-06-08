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Порошенко хочет отменить залог за тяжелую коррупцию

Пятница, 8 июня 2018, 17:40
Порошенко хочет отменить залог за тяжелую коррупцию

Президент Петр Порошенко считает необходимым отменить возможность внесения денежного залога для коррупционеров, совершивших тяжкие преступления.

Об этом он сказал в Киеве, выступая перед студентами университета имени Тараса Шевченко.

"На сегодняшний день часто у нас борьбу с коррупцией делают как спортивную рыбалку: поймал, задержал, сфотографировал – и отпустил ... Сегодня мало задерживать", – заявил глава государства.

"Моя принципиальная позиция: каждый приговор должен дойти до суда, коррупционер должен оказаться на скамье подсудимых", – сказал он.

Президент отметил, что правоохранительные органы жалуются, что дела затягивают в судах.

"Для коррупционеров существует мера пресечения – по абсолютному большинству – в виде денежного залога", – добавил Порошенко.

"По наиболее тяжелым коррупционным преступлениям, я абсолютно уверен, денежный залог надо отменить. Потому что это тяжкое преступление, который чрезвычайно опасно для общества", – заявил он.

"Создание Высшего антикоррупционного суда позволяет выделить юридическую проблематику чрезвычайной важности, решение которой украинское общество сейчас считает приоритетом из приоритетов", – добавил президент.

Он напомнил также, что в Верховную Раду внесен его законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Алена Рощенко, УП
Темы: Порошенкокоррупциязаконодательство
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