Порошенко хочет отменить залог за тяжелую коррупцию

Президент Петр Порошенко считает необходимым отменить возможность внесения денежного залога для коррупционеров, совершивших тяжкие преступления.



Об этом он сказал в Киеве, выступая перед студентами университета имени Тараса Шевченко.



"На сегодняшний день часто у нас борьбу с коррупцией делают как спортивную рыбалку: поймал, задержал, сфотографировал – и отпустил ... Сегодня мало задерживать", – заявил глава государства.



"Моя принципиальная позиция: каждый приговор должен дойти до суда, коррупционер должен оказаться на скамье подсудимых", – сказал он.



Президент отметил, что правоохранительные органы жалуются, что дела затягивают в судах.



"Для коррупционеров существует мера пресечения – по абсолютному большинству – в виде денежного залога", – добавил Порошенко.



"По наиболее тяжелым коррупционным преступлениям, я абсолютно уверен, денежный залог надо отменить. Потому что это тяжкое преступление, который чрезвычайно опасно для общества", – заявил он.



"Создание Высшего антикоррупционного суда позволяет выделить юридическую проблематику чрезвычайной важности, решение которой украинское общество сейчас считает приоритетом из приоритетов", – добавил президент.



Он напомнил также, что в Верховную Раду внесен его законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.