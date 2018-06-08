Страны G7 единодушно выступили против призыва Трампа вернуть РФ в G8

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Пятница, 8 июня 2018, 23:14

Страны-участницы G7 единогласно выступили против призыва президента США Дональда Трампа восстановить Россию в этой структуре.

Об этом сообщила канцелярия президента Франции Эмманюэль Макрона, передает "Интерфакс-Украина".

"Европейцы выражают общую позицию против возвращения России", - сообщил журналистам в пятницу высокопоставленный помощник Макрона, отметив, что лидеры оставляют открытой "возможность для установления диалога" с Москвой.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй и новый премьер Италии Джузеппе Конте согласовали соответствующую общую позицию в отношении России на полях саммита G7 в Канаде.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

С ним согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Россия была исключена из группы стран с крупнейшими экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Темы: ЕС США Росcия Трамп Франция
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