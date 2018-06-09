В Конгресс США внесли резолюцию о признании Голодомора геноцидом

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Суббота, 9 июня 2018, 04:13

В Палате представителей Конгресса США представлена ​​резолюция в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США Сандером Левиным, Марси Каптур, Брайаном Фитцпатриком и Энди Харрисом представили проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 гг. в Украине.

Документ является зеркальной версией резолюции, внесенной на рассмотрение Сената в марте этого года. В документе отмечается, что события 1932-1933 гг. в Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена ​​против украинского народа и была геноцидом.

Так, в частности, в постановляющей части документа включено признание выводов Правительственной Комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинцев".

Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии.

По данным посольства, на сегодня Голодомор признан геноцидом в 11 американских штатах.

Темы: голодомор геноцид США
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