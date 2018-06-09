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Туск: Страны G7 едины касательно вопроса РФ, включая Италию

Суббота, 9 июня 2018, 04:51
Туск: Страны G7 едины касательно вопроса РФ, включая Италию
SkyNews

Страны-участницы G7 в целом единодушны по всем вопросам, которые будут обсуждаться на саммите в Канаде, включая позицию по РФ.

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск, передает Reuters.

Члены Европейского союза в "Большой семерке", включая нового премьер-министра Италии Джузеппе Конте, продемонстрируют единую позицию по всем вопросам, которые будут обсуждаться на саммите G7 в Шарлевуа.

"Сегодня утром у меня была первая и очень хорошая, многообещающая встреча с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, и я убежден, что здесь, на "Большой семерке", у нас будет полностью объединенная европейская позиция по всем вопросам. В том числе по России. Я не говорю о деталях, а о более широкой общей линии, - сказал Туск.

Ранее премьер-министр Италии согласился с американским президентом Дональдом Трампом, что Россию следует вернуть на встречи в формате G8.

Как сообщалось, премьер Италии также выступает за пересмотр санкций против России.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

Россия была исключена из группы стран с крупнейшими экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

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Темы: ЕСРосcияИталияСША
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