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Китай украл секретные американские разработки сверхзвуковой ракеты

Суббота, 9 июня 2018, 06:45

Китайские правительственные хакеры взломали компьютеры подрядчика ВМФ США и похитили огромное количество высокочувствительных данных, связанных с разработками оружия для подводных лодок.

Об этом, ссылаясь на чиновников, пишет газета The Washington Post.

По данным издания, в том числе украдены секретные планы по разработке сверхзвуковой противокорабельной ракеты, которую планировали использовать на подводных лодках США с 2020 года.

Взломы состоялись в январе и феврале, сообщают чиновники на условиях анонимности. Хакеры атаковали компютеры подрядчика, который работает на Центр разработки подводного вооружения ВМФ США, военную организацию со штаб-квартирой в Ньюпорте.

Официальные лица не назвали подрядчика.

Хакерам удалось похитить 614 гигабайт материалов, относящегося к секретному проекту под названием "Морской дракон", а также данные датчиков и сигналов, информацию радиорубки подводной лодки, связанную с системами шифрования, разработки средств электронной борьбы.

Газета отмечает, что по просьбе ВМФ США в публикации не указываются некоторые подробности об украденном проекте ракеты, так как это может навредить государственной безопасности.

ВМФ США ведет расследование взлома при поддержке ФБР

Проект "Морской дракон" является инициативой специального бюро Пентагона начатой в 2012 году, чтобы адаптировать существующие военные технологии США к новым условиям.

Министерство обороны, ссылаясь на уровни секретности, почти ничего не говорило о проекте, кроме того, что он предоставит "разрушительные наступательные возможности" путем "интеграции существующей системы оружия с существующей платформой военно-морского флота".

Пентагон запрашивал или использовал больше чем 300 миллионов долларов для проекта с конца 2015 года, и планировал начать подводные испытания к сентябрю.

Темы: СШАКитайхакерыоружие
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