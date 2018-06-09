Страны G7 планируют совместно противостоять внешним вмешательствам в выборы

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Суббота, 9 июня 2018, 07:23

Руководители "Большой семерки" планируют обмениваться информацией между собой и работать с поставщиками интернет-услуг и социальными сетями, чтобы предотвратить иностранные вмешательства в выборы в их странах.

Такой проект документа должен быть принят на саммите G7, пишет Reuters.

В проекте также говорится, что G7 - США, Канада, Япония, Великобритания, Италия, Германия и Франция - согласились обеспечить высокую прозрачность финансирования политических партий и всей политической рекламы, особенно во время избирательных кампаний.

Этот проект, очевидно, связан с утверждениями Соединенных Штатов и правительств некоторых стран Европейского союза о том, что Россия вмешивалась в их выборы.

"Иностранные субъекты стремятся подорвать наши демократические общества и институты, наши избирательные процессы, наш суверенитет и нашу безопасность", - говорится в проекте лидеров "Большой семерки".

Как сообщалось, 27 апреля комитет по разведке палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Согласно ему, в 2015 году Россия начала организовывать кампанию по тайному влиянию, направленную на президентские выборы в США. Вмешательство российской стороны на выборах в США в 2016 году имело место в виде кибератак и использования соцсетей.

Темы: ЕС США виборы хакеры соцсети
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