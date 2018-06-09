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В России меняют правила призыва на срочную службу

Суббота, 9 июня 2018, 09:20
В России меняют правила призыва на срочную службу

Министерство обороны России готовит изменения в правила призыва на срочную службу, которое поможет "отсеянным" по состоянию здоровья попасть в армию.

Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что изменения хотят внести в закон "О воинской обязанности и военной службе", а также в положение о призыве. Поправки к положению планируют окончательно сформировать и одобрить к июлю этого года.

Согласно изменениям, призывников хотят поделить на две категории – с воинскими званиями и без них.

Для призывников, не имеющие воинских званий и пребывающих в запасе (это, например, все вчерашние школьники) срок службы будут отсчитывать со дня присвоения звания. Согласно проекту изменений, военный билет с записью "рядовой" такие бойцы должны получить "до убытия со сборного пункта субъекта федерации к месту прохождения военной службы".

Для призывников, имеющих воинские звания, но не числящихся в запасе, началом службы будет день приказа военкома о направлении в воинскую часть.

Категория граждан, не числящихся в запасе, но имеющих воинские звания, — новая. Она появилась в начале 2018 года, после вступления в силу ряда поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Это молодые люди, которые ранее при прохождении военно-медицинской комиссии были признаны ограниченно годными и зачислены в запас в звании "рядовой".

Новая редакция нормативных актов даст им право добровольно пройти медкомиссию еще раз, чтобы установить, что рядовой здоров или годен к службе с незначительными ограничениями. В таком случае его зачислят в категорию граждан, имеющих звание, но не пребывающих в запасе, и он будет подлежать призыву на общих основаниях.

Отмечается, что ежегодно от военной службы по состоянию здоровья в РФ освобождается около 30% призывников. Поправки же позволят добровольно пройти медкомиссию заново любым призывникам в возрасте от 18 до 27 лет.

В разработанных Минобороны документах отмечается, что изменения позволят молодым людям "реализовать свое конституционное право и обязанности по защите Отечества".

Темы: Росcияармия
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