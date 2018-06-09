Во Львов прилетели пять американских военных самолетов

Во Львов для участия в международных военных учениях прибыли 5 самолетов Воздушных сил США – авиационных заправщиков KC-135 Stratotanker.

Об этом сообщает сайт Воздушных сил США в Европе и Африке.

Отмечается, что самолеты из нескольких авиабаз в США и Великобритании прибыли 1-2, а также 7 июня.

Также в Украину прилетели около 150 человек, которые их обслуживают.

"Развертывание KC-135 в Украине является частью американской стратегии защиты европейских союзников, повышения безопасности в Восточной Европе и повышения уровня военного взаимодействия между странами-членами НАТО и партнерами", - говорится в сообщении.

В Генштабе подтвердили данную информацию, но отметили, что сами учения проходят на территории и в воздушном пространстве Польши, и Украина в них не участвует.

"Действительно, на территории международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого с 1 по 17 июня временно базируется 5 самолетов-топливозаправщиков Воздушных сил ВС США, которые будут осуществлять заправку в воздухе самолетов стран-участниц учения "Saber Strike-2018", которое проходят на территории и в воздушном пространстве Республики Польша", - сказал начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Он отметил, что эти самолеты "непосредственно участия в учениях не принимают, но является неотъемлемой частью для надлежащего логистического обеспечения хода данных учений".

"Эти учения проводят с 2010 года. В 2018 году в учениях принимают участие более 18 тысяч военнослужащих из 19 стран-членов альянса и союзников. Украина в них не участвует. Мы только принимаем самолеты, которые также не участвуют в учениях. Они являются частью логистического обеспечения", - пояснил Сеник.