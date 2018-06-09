Убытки Украины от российской агрессии оценили в 100 миллиардов долларов
Украина потеряла 98,4 миллиарда долларов из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе.
Об этом говорится в докладе старшего научного сотрудника Eurasia Center Atlantic Council Андерса Аслунда, передает Украинский кризисный медиа центр.
"После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оценивают в более, чем 1,8 млрд долларов. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, которые остались в банковских отделениях, - от 1,7 млрд до 1,9 млрд долларов", - говорится в отчете.
"Также Россия конфисковала "Крымэнерго", как следствие - Украина потеряла еще 1 млрд долларов", - сказал Аслунд.
В отчете Eurasia Center Atlantic Council утверждается, что самое простое и обобщенное определение убытков, которые понесла Украина, заключается в умножении доли ее потерянного ВВП на четыре.
"Донбасс был источником 10% ВВП Украины, Крым - 3,7%. В МВФ оценили ВВП Украины в докризисный 2013 год на уровне 179,6 млрд долларов. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13,7% от этой суммы, умноженные на четыре, или 98,4 млрд долларов", - указано в документе.
Доклад Аслунда также содержит списки предприятий, захваченные пророссийскими боевиками на Донбассе и Россией в Крыму.
Как сообщалось, Аслунд считает, что украинские чиновники не заинтересованы в борьбе с коррупцией, потому контролируют экономику и получают от этого прибыль.
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