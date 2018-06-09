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Убытки Украины от российской агрессии оценили в 100 миллиардов долларов

Суббота, 9 июня 2018, 13:25
Убытки Украины от российской агрессии оценили в 100 миллиардов долларов

Украина потеряла 98,4 миллиарда долларов из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Об этом говорится в докладе старшего научного сотрудника Eurasia Center Atlantic Council Андерса Аслунда, передает Украинский кризисный медиа центр.

"После аннексии Крыма Украина потеряла 1,4 млн гектаров земли, которые оценивают в более, чем 1,8 млрд долларов. Кроме этого, украинские банки потеряли активы, которые остались в банковских отделениях, - от 1,7 млрд до 1,9 млрд долларов", - говорится в отчете.

"Также Россия конфисковала "Крымэнерго", как следствие - Украина потеряла еще 1 млрд долларов", - сказал Аслунд.

Он отметил, что из-за боевых действий на Востоке Украины разрушена большая часть инфраструктуры. В результате полученный ущерб оценивается еще в 9,5 млрд долларов.

В отчете Eurasia Center Atlantic Council утверждается, что самое простое и обобщенное определение убытков, которые понесла Украина, заключается в умножении доли ее потерянного ВВП на четыре.

"Донбасс был источником 10% ВВП Украины, Крым - 3,7%. В МВФ оценили ВВП Украины в докризисный 2013 год на уровне 179,6 млрд долларов. Таким образом, общая стоимость активов Крыма и Донбасса составила 13,7% от этой суммы, умноженные на четыре, или 98,4 млрд долларов", - указано в документе.

Доклад Аслунда также содержит списки предприятий, захваченные пророссийскими боевиками на Донбассе и Россией в Крыму.

Как сообщалось, Аслунд считает, что украинские чиновники не заинтересованы в борьбе с коррупцией, потому контролируют экономику и получают от этого прибыль.

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Экономическая правда 

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Темы: РосcияКрыманнексия
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