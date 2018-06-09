Путин ждет, что Трамп выполнит свое предвыборное обещание по России

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Суббота, 9 июня 2018, 14:53

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что американский президент Дональд Трамп выполнит свое предвыборное обещание по улучшению российско-американских отношений.

Об этом Путин сказал в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, которая транслировалась на Дальнем Востоке, сообщает "Интерфакс".

"Одно из (предвыборных) обещаний - улучшить российско-американские отношения. Надеюсь, что и это тоже произойдет. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке", - сказал Путин.

"Мы готовы к развитию и углублению, нормализации отношений с США. Инструменты могут быть различными, в том числе, личные встречи", - подчеркнул Путин. 

Путин считает возможную встречу с Трампом целесообразной и полезной, но, по его словам, необходимо, чтобы внутриполитическая ситуация в США это позволила.

"Вы знаете, это обсуждалось с самого начала, после избрания президента Соединенных Штатов господина Трампа. И мы с самого начала отвечали на это, что мы считаем, что такие личные встречи целесообразны, а не только возможны", - заявил он.

Ранее в субботу пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и США в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов их двусторонней встречи. В то же время конкретных договоренностей по этому вопросу нет.

Напомним, президент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит G7 в пятницу поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

Европейские члены "Большой семерки" убеждены, что это невозможно, пока не будет решен украинский вопрос, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Европейская правда 

Темы: Путин Трамп Росcия США
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