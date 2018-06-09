Депутаты Европарламента призвали украинскую власть выйти на Марш равенства

35 депутатов Европейского парламента по инициативе евродепутата Ребекки Хармс написали письмо к представителям украинской власти с призывом поддержать Марш равенства в Киеве и принять конкретные шаги для защиты ЛГБТ-сообщества.

Письмо, адресованное президенту Петру Порошенко, украинскому правительству и членам украинского парламента, размещено на сайте Ребекки Хармс.

Депутаты отмечают, что одним из основополагающих принципов Европейского Союза является обеспечение равных прав для всех, независимо от их пола, национальности, цвета кожи или сексуальной ориентации. Парламентарии приветствуют прогресс, достигнутый для большего равенства ЛГБТ-сообщества в Украине.

"Два подряд КиевПрайда без насилия продемонстрировали приверженность страны к праву мирных собраний, ради которого так много людей пожертвовали жизнями во время революции на Майдане. Мы призываем украинскую власть сохранить мир в этом году 17 июня и обеспечить безопасность во время предстоящего КиевПрайда", - говорится в письме депутатов.

Депутаты призвали украинскую власть, членов парламента и правительства и президента Украины укрепить приверженность страны к европейскому будущему и заняться незавершенной работой по обеспечению основных прав ЛГБТ-украинцев.

"Мы сожалеем, что законодательный прогресс застопорился: в то время как неправительственные организации регистрировали многочисленные случаи разжигания ненависти и преступлений на почве ненависти в Украине в 2017 году, Украина остается одним из последних мест в Европе, где законы не защищают ЛГБТ-меньшинство" , - заявляют парламентарии.

Депутаты отмечают, что рекомендации гражданского общества Министерству здравоохранения об улучшении правового признания и доступа к здравоохранению для трансгендеров не были одобрены, а нападения на публичные мероприятия ЛГБТ-сообщества по всей стране - продолжаются.

"Права человека не защищены, пока права всех не защищены. Большие изменения часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власть присоединиться к своим гражданам на КиевПрайде 17 июня. Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду в то время, как украинцы идут навстречу сильной, разнообразной и равноправной демократии в нашей европейской семьи", - отмечается в письме.

КиевПрайд - Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества - состоится в украинской столице 17 июня.

Европейская правда