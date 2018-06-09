Коболев и Витренко получат более трети премии "Нафтогазу" — СМИ

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко получат на двоих 13,9 миллиона долларов из 37 миллионов долларов премии, предусмотренной правлению НАК за победу в Стокгольмском арбитраже.

Об этом говорится в статье Зеркала Недели.

Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" решил раздать сотрудникам компании около 37 миллионов долларов в качестве премий за победу в суде над российским "Газпромом"

Деньги распределят между 41 человеком, который "прямо или косвенно внес значительный вклад в достижение этого результата"

"По данным нескольких источников, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 207 млн грн (7,9 млн долл). Все, полученные на счет в Ощадбанке, гривни Коболев решил потратить на покупку долларов США, указав причину: помощь семье", - пишет автор.

"Главному коммерческому директору "Нафтогаза" Юрию Витренко выделили 130 млн грн (6 млн долл). Оставшуюся часть суммы "первого транша" разделят на карточные счета остальных "косвенно причастных", что заодно гарантирует, в случае необходимости, кучу судебных процессов при попытке их изъять", - говорится в статье.

Сообщается, что оставшаяся часть - 25,6 млн долл - будет выплачиваться три года "исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша".

По информации источников, "стимулировать собираются снова преимущественно Коболева и Витренко".

"Практической работой заниматься будут юристы и за отдельные деньги", - резюмировал автор.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК "Нафтогаз" с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств, "Газпром" должен заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"

Экономическая правда