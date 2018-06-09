Трамп обвинил Обаму в аннексии Крыма и вновь поддержал возвращение РФ в G8

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что это она позволила России аннексировать Крым, и снова поддержал возвращение России в G8.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Канаде по итогам его участия в саммите G7.

"Обама разрешил забрать Крым. Обама может говорить все, что захочет, но он позволил России отобрать Крым. Я мог иметь совсем другое отношение. Но вы должны задать свой вопрос президенту Обаме. Почему он это сделал?", - заявил Трамп.

Трам вновь подтвердил, что поддерживает возвращение России к группе наиболее развитых экономик мира.

"Я бы хотел видеть Россию в G8 в противовес к G7. Я бы сказал, что G8 - более значимая группа, чем G7", - сказал Трамп.

Американский президент отметил, что возвращение России стало бы "активом" для всех стран и "так было бы лучше для всех". "Мы ищем мира для мира ... мы не стремимся играть в игры", - сказал Трамп.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просила вернуть ее в G8 и считает "двадцатку" перспективным форматом на будущее.

Напомним, президент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит G7 в пятницу поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

Европейские члены "Большой семерки" убеждены, что это невозможно, пока не будет решен украинский вопрос, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Россия была исключена из группы стран с самыми развитыми экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Читайте также: "Возвращение России в "Большую семерку": причины и последствия громкого заявления Трампа".

Европейская правда