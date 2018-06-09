В Польше разбился украинский легкомоторный самолет

1995 просмотров
Суббота, 9 июня 2018, 21:17

В польском Жешуве в субботу разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный в Украине.

Как сообщает польский телеканал TVN24, в результате три человека получили травмы.

 
Скриншот с видео TVN24

Авария произошла в аэропорту Жешув-Ясинки. Сообщается, что около 16:30 аэропорт возобновил нормальную деятельность.

Все три человека, находившиеся на борту, пострадали. Травмы одного человека были серьезными, и его доставили в больницу вертолетом службы спасения. Других двух забрала "скорая".

Украинская правда
Темы: Польша авиа
powered by lun.ua
По теме
Глава МИД Польши поддержал немедленное изменение скандального закона о Институте нацпамяти 9 июня 2018, 15:35
Во Львов прилетели пять американских военных самолетов 9 июня 2018, 13:07
Сейм Польши не накажет депутата, вравшего об избиении украинцем поляков 9 июня 2018, 11:48
Все новости
Главные новости
Трамп обвинил Обаму в аннексии Крыма и вновь поддержал возвращение РФ в G8
Порошенко сказал Денисовой посетить политзаключенных в России, в Крыму и на Донбассе
ООС: за прошедшие сутки ранены 6 военных
Порошенко позвонил Путину
Все новости
Лайфхаки

Будь как Стив Джобс или 8 правил эффективной презентации

транспорт

50 странных вещей, которые украинцы забывали в Uber

Поиск по сайту
Архив
Весь архів