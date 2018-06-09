В Польше разбился украинский легкомоторный самолет

В польском Жешуве в субботу разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный в Украине.

Как сообщает польский телеканал TVN24, в результате три человека получили травмы.

Скриншот с видео TVN24

Авария произошла в аэропорту Жешув-Ясинки. Сообщается, что около 16:30 аэропорт возобновил нормальную деятельность.

Все три человека, находившиеся на борту, пострадали. Травмы одного человека были серьезными, и его доставили в больницу вертолетом службы спасения. Других двух забрала "скорая".