"Укрэнерго" купило 2 иномарки за 2,3 миллиона

Госпредприятие "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 23 и 24 октября по результатам тендеров заказало ООО "Автоград" и ООО "Авто-Плаза" 2 легковых автомобиля - Mitsubishi Pajero и Toyota Camry - на общую сумму 2,31 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

Отмечается, что ООО "Автоград" поставит в Винницу (там находится Юго-Западный филиал) 7-местный автомобиль повышенной проходимости Mitsubishi Pajero Wagon 3.0 AT за 1,30 млн грн.

"Авто будет иметь климат-контроль, бортовой компьютер, отделку кожей салона, вставки из кожи в дверях, отделку сидений кожей, передние сиденья с обогревом, механический кондиционер для 2-го ряда сидений, круиз-контроль, систему" Свободные руки" Bluetooth с голосовым управлением и кнопками управления на руле, подушки безопасности, CD МР3-проигрыватель, навигационную систему, 7-дюймовый дисплей с сенсорным управлением", - говорится в сообщении.

Mitsubishi Pajero Wagon 3.0 AT можно приобрести за 1,27 млн грн.

Единственным конкурентом ООО "Автоград" Олега Белого, Сергея Колоши и Юрия Артюхова на торгах было ООО "ВТ Моторс" Валентины Вербовой, Сергея Витька и Анатолия Тиквенка - их предложение было выше на 12 500 грн. Фирмы во время аукциона не торговались.

Mitsubishi Pajero Wagon

ООО "Авто-Плаза" поставит "Укрэнерго" автомобиль Toyota Camry за 1,01 млн грн.

"Toyota Camry будет иметь автоматическую коробку передач, климат-контроль, отделку сидений комбинированной кожей с перфорацией. Camry, подобную той, которую приобрело "Укрэнерго", продают за 0,96-1,05 млн грн", - отмечают "Наші гроші".

ООО "Авто-Плаза" принадлежит Алексею Панасюку и депутату Херсонского горсовета от "Укропа" Валерию Боржкову, который руководит фирмой.

"Конкурентами компании на торгах были ООО "Фирма "Алмаз Мотор, ЛТД" Алексея Шохи и Александра Корниенко и ООО "Гранд Мотор" (бенефициар экс-нардеп Михаил Гвоздев). Их предложения были выше - на 18,8 тыс грн. и на 43 тыс грн. соответственно ", - говорится в материале.