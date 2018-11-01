Трамп официально разрешил не покупать иранскую нефть

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому дается официальное разрешение отказаться от поставок нефти из Ирана.

Меморандум опубликовали на сайте Белого дома в среду, 31 октября.

"Я пришел к выводу, что в мире добывается достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы разрешить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов иностранными финансовыми организациями", - подчеркнул Трамп.

Меморандум будет направлен в Госдепартамент США, Минфин и Министерство энергетики.

Документ составили после анализа ситуации на мировом рынке нефти.

Как сообщалось, в администрации Трампа опасаются того, что Россия может помочь Ирану обойти "нефтяные" санкции Вашингтона с помощью перепродажи иранской нефти на мировом рынке.

Ожидается, что США возобновят санкции, направленные против экспорта иранской нефти, после 5 ноября.

Эти санкции должны стать самыми серьезными мерами Вашингтона против Тегерана после того, как Трамп в одностороннем порядке вышел из иранской ядерной сделки.