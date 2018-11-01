Brexit: Британия и ЕС достигли предварительного соглашения по сектору финансовых услуг - СМИ

Великобритания и ЕС достигли предварительного соглашения, которое предоставит британским компаниям в секторе финансовых услуг постоянный доступ к европейским рынкам после Brexit.

Об этом сообщает газета The Times, передает Reuters.

"Стороны достигли предварительного соглашения по всем аспектам будущего партнерства в секторе финансовых услуг, а также обмена данными", - пишет The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Соглашение о финансовых услугах позволит британским компаниям иметь доступ к европейским рынкам, пока британское финансовое регулирование "будет оставаться согласованным" с ЕС.

"Международные банки, которые работают в Великобритании, должны были реорганизовать свою деятельность с учетом выхода Великобритании из ЕС в марте следующего года.

Многие из них создали новые европейские центры и начали перемещать туда топ-менеджеров и других сотрудников, чтобы они могли продолжать обслуживать своих клиентов, если Великобритания выйдет из блока без соглашения", - говорится в статье.

"ЕС признает, что Британия имеет "эквивалентные" правила с Брюсселем, и британским компаниям в секторе финансовых услуг позволят работать, как это происходит сейчас в Европе", - добавляет издание.

"Система доступа к финансовым рынкам ЕС, известная как "принцип эквивалентности", согласно которому Брюссель предоставляет доступ иностранным банкам и страховщикам, если их собственные правила совпадают с правилами блока, - пожалуй, лучшее условие в ситуации с Британией", - заявили чиновники ЕС.

По новому соглашению "принцип эквивалентности" будет расширен и будет подпадать под условия "более широкого" торгового договора, позволив ЕС и Великобритании менять или устанавливать новые финансовые правила после взаимных консультаций.

Отмечается, что главный советник Мэй споевропейским вопросам Оливер Роббинс продолжает вести переговоры в Брюсселе.

Как сообщалось, британский министр по вопросу Brexit Доминик Рааб рассчитывает, что соглашение с ЕС о выходе Великобритании будет утверждено к 21 ноября.