Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Brexit: Британия и ЕС достигли предварительного соглашения по сектору финансовых услуг - СМИ

Четверг, 1 ноября 2018, 04:47

Великобритания и ЕС достигли предварительного соглашения, которое предоставит британским компаниям в секторе финансовых услуг постоянный доступ к европейским рынкам после Brexit.

Об этом сообщает газета The Times, передает Reuters.

"Стороны достигли предварительного соглашения по всем аспектам будущего партнерства в секторе финансовых услуг, а также обмена данными", - пишет The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Соглашение о финансовых услугах позволит британским компаниям иметь доступ к европейским рынкам, пока британское финансовое регулирование "будет оставаться согласованным" с ЕС.

"Международные банки, которые работают в Великобритании, должны были реорганизовать свою деятельность с учетом выхода Великобритании из ЕС в марте следующего года.

Многие из них создали новые европейские центры и начали перемещать туда топ-менеджеров и других сотрудников, чтобы они могли продолжать обслуживать своих клиентов, если Великобритания выйдет из блока без соглашения", - говорится в статье.

"ЕС признает, что Британия имеет "эквивалентные" правила с Брюсселем, и британским компаниям в секторе финансовых услуг позволят работать, как это происходит сейчас в Европе", - добавляет издание.

"Система доступа к финансовым рынкам ЕС, известная как "принцип эквивалентности", согласно которому Брюссель предоставляет доступ иностранным банкам и страховщикам, если их собственные правила совпадают с правилами блока, - пожалуй, лучшее условие в ситуации с Британией", - заявили чиновники ЕС.

По новому соглашению "принцип эквивалентности" будет расширен и будет подпадать под условия "более широкого" торгового договора, позволив ЕС и Великобритании менять или устанавливать новые финансовые правила после взаимных консультаций.

Отмечается, что главный советник Мэй споевропейским вопросам Оливер Роббинс продолжает вести переговоры в Брюсселе.

Как сообщалось, британский министр по вопросу Brexit Доминик Рааб рассчитывает, что соглашение с ЕС о выходе Великобритании будет утверждено к 21 ноября.

Источник в британском правительстве также подтвердил, что Лондон надеется на то, что соглашение действительно будет утверждено к 21 ноября, а лидеры ЕС подпишут его на саммите в середине декабря.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Великобритания
Штаты и Британия приветствовали решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО
Премьер Британии: "Законное место" Украины - в НАТО
Созданный под эгидой Британии фонд на поддержку Украины потратил менее 10% - СМИ
Последние новости
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
Все новости...
Реклама: