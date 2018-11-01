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Снова не более 50 км: в Киеве возобновили ограничение скорости на зиму

Четверг, 1 ноября 2018, 07:51
Снова не более 50 км: в Киеве возобновили ограничение скорости на зиму

С 1 ноября в Киеве на 17 основных магистралях возобновили ограничение скорости движения до 50 километров в час.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает "Радио Свобода".

"Для тех, кто уже привык ездить 80 километров в час на 17 основным магистралям Киева, напоминаю, что с 1 ноября, согласно решению КГГА, разрешенная скорость по всем улицам города будет 50 километров в час", – отметил Билошицкий.

Он объяснил такое решение приближением зимнего периода.

Это ограничение снимут 1 апреля 2019 года, уточнил Билошицкий.

Напомним, с 16 октября патрульные полицейские начали привлекать к ответственности водителей за превышение установленных ограничений скорости движения. В этот день закончился пилотный режим по контролю скорости.

За превышение более чем на 20 километров в час налагается штраф в размере 255 гривен, за превышение более чем на 50 километров в час – 510 гривен.

С 8 октября патрульные полицейские начали использовать средства для контроля за соблюдением скоростных режимов TruCam в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения.

9 октября Киевсовет принял решение об увеличении разрешенной скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы.

В июле заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич говорил, что 35% ДТП с пострадавшими в Украине случаются из-за несоблюдения скоростного режима.

Темы: Киевдороги
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