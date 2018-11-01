Украина перекрыла небо возле Крыма из-за стрельб

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Четверг, 1 ноября 2018, 10:44

Украина перекрыла часть воздушного пространства к западу от аннексированного Крыма из-за ракетных стрельб с 1 по 4 ноября.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал:

"В Черном море Украина перекрывает воздушный район площадью 100 км на 450 км к западу от оккупированного Крыма. Информирование был осуществлено через систему NOTAM в соответствии с чем в указанном районе будет перекрыто движение воздушных судов".

 

Движение перекрыто на 4 суток.

Какие пуски будут осуществляться – пока не известно.

30 октября на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области проходила подготовка вооружения и военной техники к проведению боевых стрельб подразделений, вооруженных зенитными ракетными комплексами С-300П и контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет ЗРК С-300В1 и С-125М1, которые были возвращены на вооружение Воздушных сил ВСУ.

Командующий Военно-морских сил Игорь Воронченко в интервью BBC говорил, что до конца года будут проведены пуски крылатой ракеты "Нептун".

Темы: армия Черное море Крым
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