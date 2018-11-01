В Киеве задержан преступник, которого за убийство искал Интерпол

Вследствие международной спецоперации в Украине задержали гражданина, разыскиваемого Интерполом по подозрению в убийстве гражданки Польши.

Об этом 1 ноября сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует пресс-служба Нацполиции.

Задержанный – гражданин Грузии.

Правоохранители отмечают, что в ночь с 20 на 21 октября в польском городе Лодзь исчезла 28-летняя гражданка Республики Польша. Местные полицейские установили, что к этому преступлению причастен 39-летний гражданин Грузии.

Однако, по информации правоохранителей, сразу после убийства подозреваемый выехал на территорию Украины. Поэтому он был объявлен в международный розыск.

"Подозреваемый был объявлен в международный розыск Интерполом, ему была выставлена ​​"красная карточка". Весь блок украинской криминальной полиции взялся за его поиски еще до официального обращения", - рассказал Аброськин.

По его словам, в дальнейшем для поиска злоумышленника была создана совместная украинско-польско-грузинская рабочая группа полицейских.

В результате следственно-розыскных действий в 6 утра 1 ноября сотрудники уголовного розыска Нацполиции задержали подозреваемого в Киеве.

Podejrzany o zabójstwo 28-letniej Pauliny w Łodzi zatrzymany‼️Policjanci z @policja_lodzka i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zatrzymali podejrzanego na jednej z ulic Kijowa ok. 6 rano, przy wsparciu policjantów ukraińskich @NPU_GOV_UA i oficera łącznikowego Gruzji🚨 pic.twitter.com/my468ZDKp2 — Polska Policja 🇵🇱💯 (@PolskaPolicja) November 1, 2018

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Польшу.