Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве задержан преступник, которого за убийство искал Интерпол

Четверг, 1 ноября 2018, 11:35

Вследствие международной спецоперации в Украине задержали гражданина, разыскиваемого Интерполом по подозрению в убийстве гражданки Польши.

Об этом 1 ноября сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует пресс-служба Нацполиции.

Задержанный – гражданин Грузии.

 

Правоохранители отмечают, что в ночь с 20 на 21 октября в польском городе Лодзь исчезла 28-летняя гражданка Республики Польша. Местные полицейские установили, что к этому преступлению причастен 39-летний гражданин Грузии.

Однако, по информации правоохранителей, сразу после убийства подозреваемый выехал на территорию Украины. Поэтому он был объявлен в международный розыск.

"Подозреваемый был объявлен в международный розыск Интерполом, ему была выставлена ​​"красная карточка". Весь блок украинской криминальной полиции взялся за его поиски еще до официального обращения", - рассказал Аброськин.

По его словам, в дальнейшем для поиска злоумышленника была создана совместная украинско-польско-грузинская рабочая группа полицейских.

В результате следственно-розыскных действий в 6 утра 1 ноября сотрудники уголовного розыска Нацполиции задержали подозреваемого в Киеве.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Польшу.

Украинская правда
Темы: Интерполполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Интерпол
Пытали и отбирали бизнес: в Молдове и Украине разоблачили международную банду
СБУ поймала в Украине преступника, которого разыскивал Интерпол
Украина направила Австрии ходатайство о выдаче Тупицкого - СМИ
Последние новости
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
Все новости...
Реклама: