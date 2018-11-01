В Киеве задержан преступник, которого за убийство искал Интерпол

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Четверг, 1 ноября 2018, 12:35

Вследствие международной спецоперации в Украине задержали гражданина, разыскиваемого Интерполом по подозрению в убийстве гражданки Польши.

Об этом 1 ноября сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, информирует пресс-служба Нацполиции.

Задержанный – гражданин Грузии.

 

Правоохранители отмечают, что в ночь с 20 на 21 октября в польском городе Лодзь исчезла 28-летняя гражданка Республики Польша. Местные полицейские установили, что к этому преступлению причастен 39-летний гражданин Грузии.

Однако, по информации правоохранителей, сразу после убийства подозреваемый выехал на территорию Украины. Поэтому он был объявлен в международный розыск.

"Подозреваемый был объявлен в международный розыск Интерполом, ему была выставлена ​​"красная карточка". Весь блок украинской криминальной полиции взялся за его поиски еще до официального обращения", - рассказал Аброськин.

По его словам, в дальнейшем для поиска злоумышленника была создана совместная украинско-польско-грузинская рабочая группа полицейских.

В результате следственно-розыскных действий в 6 утра 1 ноября сотрудники уголовного розыска Нацполиции задержали подозреваемого в Киеве.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Польшу.

Украинская правда
Темы: Интерпол полиция
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