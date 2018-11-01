Гриценко имеет наибольшие шансы победить во 2-м туре – опрос

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко побеждает своих потенциальных соперников во 2-м туре выборов президента в комбинациях из 4-х претендентов.

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко, Киевского международного института социологии и социологической группы "Рейтинг", передает "Интерфакс-Украина" в четверг.

Как показывает исследование, в случае выхода во второй тур Гриценко и президента Петра Порошенко лидер "Гражданской позиции" выигрывает у нынешнего главы государства с результатом 33,1% против 14,3%.

В случае выхода во второй тур Гриценко и Тимошенко он побеждает лидера "Батькивщины" с результатом 26,9% против 24,8%.

Сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко Гриценко побеждает с результатом 31,3% против 15,9%.

При выходе во второй тур Тимошенко и Порошенко лидер "Батькивщины" выигрывает у действующего президента с результатом 30,7% против 15,1%.

При выходе во второй тур Тимошенко и Бойко она побеждает с результатом 30,2% против 16,8%.

Если во второй тур выйдут Порошенко и Бойко, уровень их поддержки среди респондентов приблизительно одинаковый – 20% у президента против 20,2% у его потенциального оппонента.

В ходе исследования были опрошены 13684 респондента. Опрос проводился с 28 сентября по 16 октября 2018 года на всей территории Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Стандартные отклонения при достоверных 95% не превышают 0,85%.