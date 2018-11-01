Украинцы готовы провести в Раду 6 партий
Если бы выборы в парламент проходили сейчас, то шесть партий набрали бы больше 5% поддержки и прошли бы в Верховную Раду.
Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. А.Яременко, Киевского международного института социологии и социологической группы "Рейтинг", пишет "Интерфакс-Украина".
По результатам опроса лидирует ВО "Батькивщина".
- За ВО "Батькивщина" - 13,9%,
- За "Оппозиционный блок" – 7,2%,
- За "Гражданскую позицию" – 6,9%,
- За "Слуга народа" - 6,4%,
- За "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 5,9%,
- За "Радикальную партию Олега Ляшко – 5,2%".
Меньше проходного барьера набрали партия "За життя" - 3,5%, "Самопомич" – 3,3%, "Свобода" – 2,2%, Аграрная партия и "Укроп" – по 1,1%.
При этом за какую-то другую партию готовы проголосовать 2,4% респондентов, затруднились ответить 20,3% и не голосовали бы 14,7%.
В ходе исследования были опрошены 13684 респондента.
Опрос проводился с 28 сентября по 16 октября 2018 года на всей территории Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах не превышают 0,85%.
Ранее в осеннем опросе КМИС "Батькивщина" набирала 19,6% голосов на выборах в Верховную Раду, еще 7 партий проходили барьер в 5%.