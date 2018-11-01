Если бы выборы в парламент проходили сейчас, то шесть партий набрали бы больше 5% поддержки и прошли бы в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. А.Яременко, Киевского международного института социологии и социологической группы "Рейтинг", пишет "Интерфакс-Украина".

По результатам опроса лидирует ВО "Батькивщина".

За ВО "Батькивщина" - 13,9%,

За "Оппозиционный блок" – 7,2%,

За "Гражданскую позицию" – 6,9%,

За "Слуга народа" - 6,4%,

За "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 5,9%,

За "Радикальную партию Олега Ляшко – 5,2%".

Меньше проходного барьера набрали партия "За життя" - 3,5%, "Самопомич" – 3,3%, "Свобода" – 2,2%, Аграрная партия и "Укроп" – по 1,1%.

При этом за какую-то другую партию готовы проголосовать 2,4% респондентов, затруднились ответить 20,3% и не голосовали бы 14,7%.

В ходе исследования были опрошены 13684 респондента.

Опрос проводился с 28 сентября по 16 октября 2018 года на всей территории Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах не превышают 0,85%.

Ранее в осеннем опросе КМИС "Батькивщина" набирала 19,6% голосов на выборах в Верховную Раду, еще 7 партий проходили барьер в 5%.