Новый президентский рейтинг: Тимошенко во главе, Порошенко рядом с Зеленским

На выборах президента за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 13,4% украинцев, за шоумена Владимира Зеленского – 7,6%, за действующего президента Петра Порошенко и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – по 7%, за сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко – 6,9%.

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко, Киевского международного института социологии и социологической группы "Рейтинг", передает "Интерфакс-Украина" в четверг.

Кроме того, согласно полученным результатам, лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы поддержать 5,7%, музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука – 4,9%, за лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича готовы проголосовать 3,5%, за мэра Львова, лидера объединения "Самопомич" Андрея Садового – 2,5%, за лидера Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока (который уже заявил о том, что не будет баллотироваться – ИФ) – 1,8%, народного депутата, члена партии "Укроп" Александра Шевченко – 1,7%, еще несколько кандидатов получают поддержку менее 1% опрошенных.

За другого кандидата намерены голосовать 3,4%, затруднились ответить – 16,7%, не голосовали бы на выборах президента – 12,5%.

Среди тех, кто определился и будет голосовать на выборах, 18,9% готовы поддержать Тимошенко, 10,7% - за Зеленского, по 9,9% - за Гриценко и Порошенко, 9,8% - за Бойко, 8% - за Ляшко, 7% - за Вакарчука, 4,9% - за Рабиновича, 3,5% - за Садового.

В целом 75,8% респондентов сказали, что точно намерены голосовать на выборах президента Украины или скорее всего намерены прийти на выборы, 19,5% считают, что точно не будут голосовать или склонятся к тому, что не будут голосовать.

В ходе исследования было опрошено 13 тысяч 684 респондента. Опрос проводился с 28 сентября по 16 октября 2018 года на всей территории Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Стандартные отклонения при достоверных 95% не превышают 0,85%.