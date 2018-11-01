У Лаврова объяснили антиукраинские санкции: Киев "зашел слишком далеко"
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Четверг, 1 ноября 2018, 18:09
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевские власти слишком далеко зашли своими недружественными шагами, чем вызвали ответный шаг Кремля.
Об этом она сказала в четверг на брифинге, передает ТАСС.
"Речь идет не о наших инициативных санкционных шагах, а лишь об ответных действиях. Россия очень долго сдерживалась от принятия подобных мер, но нынешний киевский режим зашел слишком далеко, чтобы не отвечать на те недружественные шаги, которые мы видели", - пояснила она.
На вопрос о возможной негативной реакции Запада на российские меры Захарова ответила: "Люди, которые исповедуют глобальную санкционную идеологию, должны к этому относиться с пониманием".