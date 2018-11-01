Бомбу уже ищут на центральном автовокзале Киева: злоумышленник требует деньги

Злоумышленник, сообщивший о минировании столичного железнодорожного вокзала и центрального автовокзала, требует 250 тисяч гривен за неактивацию взрывных устройств.

Об этом "Украинской правде" рассказал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Около часа назад поступили сообщения о минировании центрального автовокзала и столичного железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехники и кинологи. Людей эвакуировали", - сказал он.

Тракало добавил, что злоумышленник требует 250 тисяч гривен, при получении которых обещает "не задействовать взрывные устройства".

Он отметил, что по состоянию на 20-45 взрывчатки на железнодорожном вокзале не обнаружили. На автовокзале специалисты продолжают поиски.

Ранее стало известно, что в Киеве эвакуировали Южный вокзал из-за сообщения о минировании.