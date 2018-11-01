Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бомбу уже ищут на центральном автовокзале Киева: злоумышленник требует деньги

Четверг, 1 ноября 2018, 19:53
Бомбу уже ищут на центральном автовокзале Киева: злоумышленник требует деньги

Злоумышленник, сообщивший о минировании столичного железнодорожного вокзала и центрального автовокзала, требует 250 тисяч гривен за неактивацию взрывных устройств.

Об этом "Украинской правде" рассказал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Около часа назад поступили сообщения о минировании центрального автовокзала и столичного железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехники и кинологи. Людей эвакуировали", - сказал он.

Тракало добавил, что злоумышленник требует 250 тисяч гривен, при получении которых обещает "не задействовать взрывные устройства".

Он отметил, что по состоянию на 20-45 взрывчатки на железнодорожном вокзале не обнаружили. На автовокзале специалисты продолжают поиски.

Ранее стало известно, что в Киеве эвакуировали Южный вокзал из-за сообщения о минировании.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: чрезвычайное происшествиеКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Мать подростка, с отцом погибшего на "Титане", заявила, что уступила место сыну
Последние новости
12:23
Декларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: