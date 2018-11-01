Бомбу уже ищут на центральном автовокзале Киева: злоумышленник требует деньги

3206 просмотров
Четверг, 1 ноября 2018, 20:53

Злоумышленник, сообщивший о минировании столичного железнодорожного вокзала и центрального автовокзала, требует 250 тисяч гривен за неактивацию взрывных устройств.

Об этом "Украинской правде" рассказал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Около часа назад поступили сообщения о минировании центрального автовокзала и столичного железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехники и кинологи. Людей эвакуировали", - сказал он.

Тракало добавил, что злоумышленник требует 250 тисяч гривен, при получении которых обещает "не задействовать взрывные устройства".

Он отметил, что по состоянию на 20-45 взрывчатки на железнодорожном вокзале не обнаружили. На автовокзале специалисты продолжают поиски.

Ранее стало известно, что в Киеве эвакуировали Южный вокзал из-за сообщения о минировании.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествие Киев
powered by lun.ua
По теме
В Киеве эвакуировали Южный вокзал 1 ноября 2018, 19:22
Избиение бездомных на Днепропетровщине: все трое скончались 1 ноября 2018, 18:42
Билецкий об избиении нацдружинника: Если не полиция, то виновных найдут побратимы 31 октября 2018, 16:04
Все новости
Главные новости
Бомбу уже ищут на центральном автовокзале Киева: злоумышленник требует деньги
В Киеве эвакуировали Южный вокзал
ЕБРР улучшил прогноз роста экономики Украины
МИД назвал новые санкции России продолжением агрессии против Украины
Все новости
Фото

15 фотографий Вильнюса после дождя

исследование

Какие виды животных исчезают в Украине и почему

Поиск по сайту
Архив
Весь архів