Трамп рассматривает кандидатуру Науэрт на должность посла США в ООН

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Науэрт на пост посла США в Организации Объединенных Наций взамен Никки Хейли.

Об этом пишет Reuters.

"Она очень серьезно рассматривается", - сказал Трамп.

"Она превосходна. Она была с нами очень долго. Она долгое время была сторонницей ... На следующей неделе мы, вероятно, примем решение", - заявил он.

Если она будет назначена президентом и одобрена сенатом, Науэрт заменит Хейли, которая в прошлом месяце объявила, что покинет должность в конце года.

Науэрт, бывшая корреспондентка Fox News Channel, была назначена пресс-секретарем Государственного департамента США в апреле 2017 года.

Как отмечает агентство, ее назначение было бы необычным выбором, поскольку у нее нет опыта политической деятельности.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил пост посла США в ООН своей бывшей советнице по вопросам национальной безопасности одной из топ-менеджеров крупного американского банка Goldman Sachs Дине Пауэлл, однако она отказалась.

9 октября посол США в ООН Никки Хейли подала заявление об отставке непосредственно президенту Дональду Трампу.