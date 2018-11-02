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Убийство Хашогги: Саудовский принц назвал его опасным исламистом

Пятница, 2 ноября 2018, 03:56

Саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман считает убитого журналиста Джамала Хашогги опасным исламистом.

Об этом, ссылаясь на СМИ, пишет BBC.

Согласно сообщениям, принц Мохаммед заявил об этом в телефонном разговоре с Белым домом после того, как Хашогги исчез, но до того, как Саудовская Аравия признала его убийство.

Во время разговора с зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном принц Мохаммед сказал, что Хашогги был членом Братьев-мусульман, транснациональной исламистской организации, сообщает The Washington Post.

Как сообщается, телефонный разговор состоялся 9 октября, через неделю после исчезновения Хашогги.

Сообщается, что принц Мохаммед призывал Белый дом сохранить американо-саудовский союз.

В своем заявлении для газеты семья Хашогги отрицает, что он был членом этой организации и подчеркивает, что убитый журналист сам в последние годы отрицал это неоднократно.

"Джамал Хашогги никоим образом не был опасным человеком. Утверждать обратное было бы нелепо", - говорится в заявлении.

Напомним, офис генпрокурора Стамбула 31 октября сообщил, что журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он вошел в здание консульства Саудовской Аравии.

Саудовские официальные лица сначала настаивали на том, что Хашогги покинул здание 2 октября. Турецкая сторона утверждала, что он был убит внутри командой агентов, специально направленной из Саудовской Аравии.

Позже Саудовская Аравия изменила свою позицию по смерти Хашогги и сообщила, что его убийство было умышленным.

Тело журналиста не найдено. Турецкие власти рассматривают теорию о том, что расчлененное тело Хашогги было уничтожено в кислоте. Саудовская сторона утверждает, что тело Хашогги было передано "местному сообщнику" для утилизации. Анкара в эту версию не верит.

Читайте подробнее: "Деньги против морали: почему стихает скандал с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саудовская АравияубийствоСША
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