Убийство Хашогги: Саудовский принц назвал его опасным исламистом

Саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман считает убитого журналиста Джамала Хашогги опасным исламистом.

Об этом, ссылаясь на СМИ, пишет BBC.

Согласно сообщениям, принц Мохаммед заявил об этом в телефонном разговоре с Белым домом после того, как Хашогги исчез, но до того, как Саудовская Аравия признала его убийство.

Во время разговора с зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном принц Мохаммед сказал, что Хашогги был членом Братьев-мусульман, транснациональной исламистской организации, сообщает The Washington Post.

Как сообщается, телефонный разговор состоялся 9 октября, через неделю после исчезновения Хашогги.

Сообщается, что принц Мохаммед призывал Белый дом сохранить американо-саудовский союз.

В своем заявлении для газеты семья Хашогги отрицает, что он был членом этой организации и подчеркивает, что убитый журналист сам в последние годы отрицал это неоднократно.

"Джамал Хашогги никоим образом не был опасным человеком. Утверждать обратное было бы нелепо", - говорится в заявлении.

Напомним, офис генпрокурора Стамбула 31 октября сообщил, что журналиста Джамаля Хашогги задушили вскоре после того, как он вошел в здание консульства Саудовской Аравии.

Саудовские официальные лица сначала настаивали на том, что Хашогги покинул здание 2 октября. Турецкая сторона утверждала, что он был убит внутри командой агентов, специально направленной из Саудовской Аравии.

Позже Саудовская Аравия изменила свою позицию по смерти Хашогги и сообщила, что его убийство было умышленным.

Тело журналиста не найдено. Турецкие власти рассматривают теорию о том, что расчлененное тело Хашогги было уничтожено в кислоте. Саудовская сторона утверждает, что тело Хашогги было передано "местному сообщнику" для утилизации. Анкара в эту версию не верит.

Читайте подробнее: "Деньги против морали: почему стихает скандал с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле".