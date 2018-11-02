Министр энергетики США на следующей неделе посетит Украину

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Пятница, 2 ноября 2018, 06:06

На следующей неделе министр энергетики США Рик Перри посетит Украину, Польшу и другие страны Восточной Европы в то время как администрация президента Дональда Трампа стремится предложить им альтернативу покупке угля и газа у России.

Об этом пишет Reuters.

В ходе визитов министр планирует обсудить широкий круг вопросов: от ядерной энергии и кибербезопасности до экспорта угля и сжиженного природного газа, говорится в сообщении министерства энергетики США.

Администрация Трампа ищет иностранные рынки для угля, поскольку внутреннее потребление снизилось до самого низкого уровня с 1983 года из-за закрытия угольных электростанций.

В июле 2017 года ОАО "Центрэнерго", одна из крупнейших энергетических компаний Украины, согласилось купить 700 000 тонн американского угля.

В прошлом месяце крупнейшая в Польше газовая компания PGNiG согласовала условия сделки по покупке сжиженного природного газа (СПГ) у американской компании Venture Global LNG в рамках перехода к сокращению зависимости от России.

Согласно договору, который действует до 2022 года, более половины потребности Польши в газе зависит от российского "Газпрома".

Перри также посетит Венгрию и Чехию.

Соединенные Штаты позиционируют свой СПГ как более надежный, чем газ из России, поступающий по трубопроводу, но сжиженный природный газ дороже из-за затрат на транспортировку и сжатие.

Темы: газ уголь США Росcия
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