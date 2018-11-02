Порошенко: 22 новых авиарейса стартовали, Европа становится доступнее
Пятница, 2 ноября 2018, 07:39
Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса.
Об этом написал президент Петр Порошенко в Twitter.
"Я мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года мы открывали символические двери в Европу", – признался он.
"Теперь мы расширяем возможности путешествий для Украинской по конкурентным ценам", – добавил президент.
"Безвиз действует, а Европа становится все ближе и доступнее", – подчеркнул Порошенко.
Ранее о запуске 22 новых авиарейсов с 28 по 31 октября сообщал министр инфраструктуры Владимир Омелян.