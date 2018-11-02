Порошенко: 22 новых авиарейса стартовали, Европа становится доступнее

Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса.

Об этом написал президент Петр Порошенко в Twitter.

"Я мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года мы открывали символические двери в Европу", – признался он.

"Теперь мы расширяем возможности путешествий для Украинской по конкурентным ценам", – добавил президент.

"Безвиз действует, а Европа становится все ближе и доступнее", – подчеркнул Порошенко.

Ранее о запуске 22 новых авиарейсов с 28 по 31 октября сообщал министр инфраструктуры Владимир Омелян.