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Порошенко: 22 новых авиарейса стартовали, Европа становится доступнее

Пятница, 2 ноября 2018, 07:39
Порошенко: 22 новых авиарейса стартовали, Европа становится доступнее
АП

Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса.

Об этом написал президент Петр Порошенко в Twitter.

"Я мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года мы открывали символические двери в Европу", – признался он.

"Теперь мы расширяем возможности путешествий для Украинской по конкурентным ценам", – добавил президент.

"Безвиз действует, а Европа становится все ближе и доступнее", – подчеркнул Порошенко.

Ранее о запуске 22 новых авиарейсов с 28 по 31 октября сообщал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Новые авиарейсы
Новые авиарейсы
fb Volodymyr Omelyan

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Темы: авиабезвизЕвропаПорошенко
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