НБУ: Украинцы будут меньше ездить на заработки в Польшу

В Национальном банке Украины ожидают, что в 2019 году значительно снизится интенсивность трудовой миграции из Украины в Польшу.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь.

В документе отмечается, что количество украинских работников в Польше резко возросла с 2013 года и в течение последних лет работа в соседней стране для украинцев была привлекательной из-за ее территориальной близости (для 52.0% опрошенных) и высокий уровень заработных плат (51.3%).

По данным Нацбанка, на 2015 год средний чистый доход украинского работника в Польше был выше, чем доход в Украине на 390 долларов, а в строительной отрасли - на 573 долларов.

"В июле 2018 года больше половины мигрантов получали от 674 до 944 долл., Что однако достигалось также благодаря большому количеству отработанных часов", - говорится в отчете.

В НБУ уточняют, что в связи с тем, что нет четкого учета лиц, которые постоянно или временно работали на территории Польши, то именно количество виз, позволяющих официальное трудоустройство продолжительностью свыше трех месяцев, можно считать нижней границей для оценки объемов трудовой миграции из Украины.

В финансовом ведомстве уточняют, что в целом ожидается снижение интенсивности трудовой миграции из Украины в Польшу.

Причиной тому в НБУ считают перспективы замедления экономического роста в Польше до 3.5% в 2019 году и 2.8% в среднесрочной перспективе, снижение темпов создания новых рабочих мест и роста занятости, а также сдержанную заинтересованность польских работодателей в привлечении на открытые вакансии работников из Украины.

"В частности, в первом полугодии 2018 года количество выданных разрешений выросло лишь на 20% г/г по сравнению с первым полугодием 2017 года, тогда как в течение двух предыдущих лет оно росло на более чем 100% г/г.", - говорится в отчете.

"Кроме того, количество поданных заявлений на трудоустройство украинцев в этот период даже сократилась на 23.5% (более чем 200 тыс. человек), то есть до уровня первого полугодия 2016 года", - добавили в Нацбанке.

Там добавляют, что, несмотря на предварительную внутригодовую динамику, количество заявлений может снизиться и по итогам 2018 года.

В НБУ отмечают, что высокий уровень заработных плат будет поддерживать заинтересованность украинцев во временном трудоустройстве за рубежом.

Сообщается, что индекс количества запросов украинцев на поиск работы в Польше в поисковой системе Google пока сохраняется на уровне 2015 года (хотя и несколько опустился по сравнению с 2016 годом).

Также в отчете отмечается, что со второй половины 2017 года в поисковой системе Google выросло количество запросов на поиск работы в других странах ЦВЕ (прежде всего в Чехии).

В Нацбанке считают, что весомым риском усиления миграции в другие страны как ЦВЕ, так и Западной Европы может стать упрощение процедур для трудоустройства иностранных граждан.

Аналитики НБУ отмечают, что ввиду того, что Польша по объемам трудовых мигрантов из Украины существенно опережает другие страны, вероятное снижение интенсивности трудовой миграции в эту страну приведет к ослаблению трудовой миграции из Украины и в целом в среднесрочной перспективе.