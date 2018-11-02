Электронный билет в Киеве заработает где-то под Новый год

Электронный билет для проезда в общественном транспорте столицы заработает ориентировочно через 2 месяца, сейчас началось тестирование системы.

Об этом "Украинской правде" сообщила начальник управления информационного обеспечения Киевской администрации Екатерина Баранова.

"1 ноября началось тестирование системы. Это техническое тестирование, которое будут проводить профильные специалисты. Сейчас билета в продаже нет", - сказала она.

По словам Барановой, это тестирование продлится ориентировочно 2 месяца, и после этого заработает электронный билет.

"Тогда пассажиры смогут купить электронный билет и воспользоваться им для оплаты проезда", - сказала представитель КГГА.

Как сообщает сайт городской власти, через 2 месяца система е-билета будет запущена для использования пассажирами в опытной эксплуатации.

Пробная эксплуатация продлится до 31 октября 2019 года.

Отмечается, что в период опытной эксплуатации право на проезд пассажиру будет предоставляться на основании: электронного билета (в виде транспортной карточки или одноразового QR-кода); проездных билетов; удостоверения или справки, дающей право на льготный проезд; студенческого (ученического) билета или электронной пластиковой "Карточки киевлянина".

Планируется, что е-билет заработает на полную на всех видах городского пассажирского транспорта с 31 октября 2019 года.

О старте продаж транспортных карт обещают сообщить дополнительно.

Также отмечается, что е-билет позволит пассажирам наземного транспорта сэкономить при приобретении более 9 поездок.

"Если разовая поездка стоит 8 гривен, то покупая одновременно от 10 до 19 поездок, за каждую из них пассажир будет платить 7,7 гривны. Тариф на 1 поездку при приобретении от 20 до 29 поездок составит 7,4 гривны. При приобретении от 30 до 39 поездок – 7,1 гривны. От 40 до 49 поездок – 6,8 гривны. А при приобретении 50 поездок стоимость одной будет составлять 6,5 гривны", - подытожили в КГГА.

Что предусматривает новая система оплаты за проезд, читайте в материале "Экономической правды".