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Кремль анонсировал "основательную встречу" Путина и Трампа на саммите G20

Пятница, 2 ноября 2018, 14:39

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести "продолжительную и основательную" встречу в Аргентине на полях саммита G20.

Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"На "двадцатке" продолжительная и основательная (встреча. - Ред.), а в Париже - короткая", - сказал Ушаков.

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Ушаков отметил, что встреча на саммите G20 пока находится на стадии согласования.

Саммит G20 в Аргентине запланирован на 30 ноября - 1 декабря.

Как сообщалось, 11 ноября в Париже будут праздновать столетие со дня окончания Первой мировой войны. В эти дни французскую столицу посетят мировые лидеры, в частности президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин.

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Ожидается, что Путин и Трамп проведут встречу в Париже.

Участие в торжествах в Париже примет и президент Петр Порошенко.

Темы: РосcияПутинТрампСША
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