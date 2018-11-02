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В киевском парке родители похоронили урну с прахом младенца

Пятница, 2 ноября 2018, 14:50
В киевском парке родители похоронили урну с прахом младенца

В парке Славы в центре столицы правоохранители обнаружили захоронение – урну с прахом ребенка и самодельную надгробную плиту.

Об этом "Украинской правде" сообщили в полиции Киева.

"Была обнаружена плита 30 на 30 см, на ней была нанесена фамилия, имя и отчество, дата рождения и дата смерти. На место происшествия вызвали спасателей, чтобы проверить, есть ли там захоронение. В результате под плитой нашли урну небольшую. На ней была такая же надпись, как на плите", - сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

По ее словам, сейчас идет проверка.

"Есть действительно регистрация смерти такого ребенка", - сказала Блищик.

Позже правоохранители сообщили, что установили мать погибшего ребенка.

Женщина предоставила полицейским копии документов о рождении и смерти ребенка, а также документ о кремации, но не смогла объяснить, кто похоронил прах в парке.

Она рассказала, что рассталась и не общается с мужем, полицейские разыскивают его, чтобы отобрать объяснения.

По словам источников УП, состава уголовного преступления в данном случае нет, а ребенок в возрасте примерно несколько месяцев умер еще в 2016 году.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевполиция
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