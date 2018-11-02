РПЦ отреагировала на заявление Константинополя о прекращении существования УПЦ МП

В Русской православной церкви назвали неадекватными слова представителя Вселенского патриархата, архиепископа Тельмиского Иова о прекращении существования Украинской православной церкви Московского Патриархата.

Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков передает ТАСС.

По его словам, в РПЦ обеспокоены состоянием "душевного и духовного здоровья" архиепископа.

"Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья", - сказал Волков.

Он добавил, что при необходимости РПЦ "готова помочь собрату" с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий русской церкви.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви и с тех пор в Украине, фактически, не существует УПЦ Московского патриархата.

"С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто, согласно этому решению синода, являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата о своей дальнейшей судьбе", - пояснил Иов.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В РПЦ церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

15 октября синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

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