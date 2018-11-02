Полиция поймала со взяткой главу РГА на Львовщине
Полицейские 2 ноября задержали "на горячем" во время получения 800 долларов взятки председателя Радеховской райгосадминистрации Львовской области Тараса Калиту.
По информации Нацполиции, чиновник организовал преступную схему по систематическому вымогательству денег у физических и юридических лиц за решение земельных вопросов.
В данном случае глава РГА требовал от предпринимателя тысячу долларов за содействие в принятии на сессии райсовета решения об утверждении технической документации по оценке земельного участка на подотчетной ему территории.
Также взяточник обещал обеспечить дальнейшее подписание договора аренды указанного участка сроком на 20 лет для реконструкции и эксплуатации цеха по изготовлению биотоплива.
"Средства чиновник получал в два этапа: 200 долларов США за вынесение указанного вопроса на рассмотрение сессии райсовета и 800 долларов США за подписание договора аренды", - рассказывают правоохранители.
По данным местного издания ZIK.ua, речь идет о главе Радеховского района Тарасе Калите. Об этом журналистам сообщили в Нацполиции.