Полиция поймала со взяткой главу РГА на Львовщине

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Пятница, 2 ноября 2018, 18:16

Полицейские 2 ноября задержали "на горячем" во время получения 800 долларов взятки председателя Радеховской райгосадминистрации Львовской области Тараса Калиту.

По информации Нацполиции, чиновник организовал преступную схему по систематическому вымогательству денег у физических и юридических лиц за решение земельных вопросов.

В данном случае глава РГА требовал от предпринимателя тысячу долларов за содействие в принятии на сессии райсовета решения об утверждении технической документации по оценке земельного участка на подотчетной ему территории.

 
Фото: нацполиция

Также взяточник обещал обеспечить дальнейшее подписание договора аренды указанного участка сроком на 20 лет для реконструкции и эксплуатации цеха по изготовлению биотоплива.

"Средства чиновник получал в два этапа: 200 долларов США за вынесение указанного вопроса на рассмотрение сессии райсовета и 800 долларов США за подписание договора аренды", - рассказывают правоохранители.

 
Фото: нацполиция

По данным местного издания ZIK.ua, речь идет о главе Радеховского района Тарасе Калите. Об этом журналистам сообщили в Нацполиции.

 
Тарас Калита
фото: ZIK

Украинская правда
Темы: взятка Львовщина
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