В Кабмине надеются, что 22 ноября Рада примет госбюджет

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Пятница, 2 ноября 2018, 23:43

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявил, что есть высокие шансы принять государственный бюджет-2019 уже 22 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Представитель правительства отметил, что Кабмин получил предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой.

"Получили выводы и предложения народных депутатов. В ближайшее время документ будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят и мы нормально, планово вступили в новый год без проблем с финансированием", - сказал Саенко.

Он заверил, что государственный бюджет, предложенный сегодня правительством, сохраняет все положительные программы которые были, и по большинству программ суммы финансирования увеличиваются.

Верховная Рада 18 октября поддержала проект государственного бюджета на 2019 в первом чтении.

Международный валютный фонд ожидает от Украины приведения тарифов на газ до рыночного уровня, а также окончательного урегулирования отдельных вопросов государственного бюджета для выделения Украине очередного транша.

Правительство 19 октября повысило цену на газ для населения.

Украинская правда
Темы: бюджет
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