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Twitter удалил более 10 тысяч аккаунтов за призывы не голосовать на выборах в США

Суббота, 3 ноября 2018, 01:14

Компания Twitter удалила более 10 тысяч учетных записей пользователей соцсети, с помощью которых публиковались призывы не голосовать на выборах в Конгресс США.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что посты с призывом не голосовать на выборах публиковались от имени демократов.

"Представители партии опровергли свою причастность к публикации таких твитов и сообщили Twitter об этой ситуации", - пишет агентство со ссылкой на 3 источника.

"Мы приняли меры по соответствующим учетным записям и активности в Twitter", - заявил представитель компании. По его словам, аккаунты удалили в конце сентября и начале октября.

"10 тысяч удаленных аккаунтов - небольшое количество, учитывая, что Twitter ранее удалил миллионы учетных записей, которые, по данным компании, ответственны за распространение дезинформации на выборах президента США 2016 года", - говорится в материале Reuters.

Как сообщалось, социальная сеть Facebook заблокировала более 800 страниц и аккаунтов пользователей за распространение ложной информации перед промежуточными выборами в Конгресс США.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. Во время выборов будут переизбраны все члены Палаты представителей Конгресса, а также значительная часть сенаторов и губернаторов.

Темы: соцсетиСШАвиборы
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