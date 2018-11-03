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Стрельба во Флориде: 1 погибший и 4 раненых, нападавший застрелился

Суббота, 3 ноября 2018, 02:21

В результате стрельбы в студии йоги в Таллахасси (штат Флорида, США) погиб 1 человек, еще 4 - получили ранения. Нападавший застрелился.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

"Полиция получила звонок в пятницу в 17:37 по местному времени. Стрельба началась в студии йоги Hot Yoga в небольшом торговом центре Таллахаси", - рассказал начальник полиции города Майкл ДеЛэо.

По его словам, 4 раненых - в критическом состоянии.

"Подозреваемый в нападении застрелился. Одна жертва скончалась в больнице", - подчеркнул он.

ДеЛэо не роассказал деталей о стрелке и о возможных мотивах атаки.

"Все улики указывают на то, что нападавший действовал сам и погиб, поэтому нет никакой дополнительной угрозы для населения", - заявил начальник полиции.

"Алекс Реддинг, владелец соседнего бара, сказал, что люди обратились к нему за помощью. Они рассказали ему, что человек в студии Hot Yoga странно вел себя, а потом начал стрелять", - пишет газета Tallahassee Democrat.

"Один из раненых рассказал Реддингу, что пытался остановить нападавшего, но тот сбил его с ног пистолетом, прежде чем направить оружие на себя", - отмечает издание.

Темы: США
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