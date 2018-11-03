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Киевский патриархат попросит Раду переименовать УПЦ МП

Суббота, 3 ноября 2018, 10:22

Киевский патриархат обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на "Русскую православную церковь" в Украине.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил предстоятель УПЦ КП Филарет.

"Чего мы будем требовать? Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинская", являясь по сути российской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна Украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться Русской церковью. Тем более, богослужения совершают на церковнославянском языке, проповедь - на русском языке, защищают интересы на востоке русские", - отметил предстоятель УПЦ КП.

Он также отметил, что объединенная украинская церковь будет называться "Украинская православная церковь".

"Название будет "Украинская православная церковь". Второе название будет "Киевский патриархат", - сказал Филарет.

26 октября архиепископ Черниговский и Нежинский, представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что Верховная Рада должна принять закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить официальное название в Русская православная церковь.

Недавно архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей архиепископ Тельмиський Иов заявил, что Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви и с тех пор в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

15 октября синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Синод Русской православной церкви за рубежом, базирующийся в Нью-Йорке, также заявил о прекращении "евхаристического" общения со Вселенским патриархатом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьВерховная Рада
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