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При нападении украинцев на индийца в метро Рима пострадала гражданка Украины

Суббота, 3 ноября 2018, 13:46

Итальянские карабинеры задержали двух украинцев, которые в метро Рима напали на индийца, пытались его ограбить и ранили пассажирку, попытавшуюся им помешать.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Выяснилось, что пострадавшая пассажирка – 57-летняя гражданка Украины Галина, которая несколько лет живет в городе Остия. Она как раз возвращалась с работы в Риме, когда случилось нападение, ее показания сыграли важную роль в расследовании.

"Я понимала, что они говорят. Это было что-то похожее на "Я фашист, а ты приехал из Бангладеша. Я тебя сейчас ударю", - рассказала пострадавшая.

На видео, которое активно распространили ведущие итальянские СМИ, можно увидеть, как двое парней, ругаясь, цепляются к одному из пассажиров. Кроме того, они пытались выхватить его сумку. Ситуации пыталась помешать упомянутая украинка, которая за это получила кулаком в голову.

Сообщается, что сейчас она находится в больнице, как и 28-летний индиец.

Нападавших, находившихся в нетрезвом состоянии, задержали карабинеры Остии еще на станции. Выяснилось, что они – выходцы из Украины, которые сейчас проживают в одном из районов Рима. Один из мужчин уже попадал в поле зрения правоохранителей, правда, издание не уточняет по какой причине.

Сейчас следователи ждут официальный перевод имеющейся видеозаписи, чтобы выяснить, имело ли нападение расистскую почву, или речь идет о попытке ограбления.

Европейская правда

Темы: Италия
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