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Полицейским частично компенсируют аренду квартиры и ипотеку - Аваков

Суббота, 3 ноября 2018, 14:25
Полицейским частично компенсируют аренду квартиры и ипотеку - Аваков

МВД запускает с начала 2019 года новые механизмы социального обеспечения полицейских и спасателей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в субботу на Буковине, сообщает пресс-служба МВД.

Среди таких механизмов он назвал повышение заработной платы, компенсацию за наем квартир и систему финансового лизинга на приобретение собственного жилья.

"Решением КМУ мы повысили заработную плату для полицейского и спасателя на 30%. С 1 января минимальная зарплата для работника ГСЧС составит 9000 гривен, для полицейского - 9200", - отметил министр.

Он сказал, что также с 1 января вводится в действие механизм компенсации за наем жилья.

"Если вы арендуете жилье в районном центре и не имеете собственной квартиры, государство, кроме зарплаты, компенсирует вам за наем жилья. Так мы будем помогать вашему материальному положению. Также, при наличии у вас семьи и детей компенсация будет увеличиваться", - добавил глава МВД.

В районном центре компенсация за наем составит от 1,9 тыс до 2,9 тыс. В областном центре от 2,9 до 4,3 тыс.

"Со следующего года мы также вводим беспрецедентный механизм финансового лизинга. Что имеется в виду? Начиная со второго года службы молодой полицейский имеет право заключить договор ипотеки на двадцать лет. В рамках этого договора все проценты по нему будет платить государство", - сообщил Аваков.

"В промежутке от двух до пяти лет, если вы работаете хорошо, государство списывает с вас 10% общей суммы, 5-10 лет - 20%, затем 30% и всего до 40% суммы списываются государством. При рождении ребенка - государство сразу спишет 5% от суммы. Родите второго - еще 5% спишем", - добавил министр.

Он заверил, что механизм государственного лизинга будет работать и для тех, кто уже давно находится на службе.

"Когда мы примем решение в правительстве, каждому из вас придут разъяснительные письма относительно всех доступных социальных услуг. Это тот базис, которым я хочу вас мотивировать", - отметил Аваков.

Украинская правда

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Темы: полицияГСЧСАваков
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